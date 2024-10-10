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بن عروس: انقلاب شاحنة لنقل الخرسانة على سيارة يخلف قتيلا وجريحا

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 11:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس على مستوى الصيدلية المركزية رادس من معتمدية المدينة الجديدة التدخل إثر حادث مرور جد مساء أمس الأربعاء وتمثل في انقلاب شاحنة ثقيلة لنقل الخرسانة على سيارة خفيفة مما خلف قتيلا وجريحا.
وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية الى انه تم إسعاف ونقل طفلة تبلغ من العمر 09 سنوات لها رضوض وجروح بكامل الجسم إلى مستشفى الأطفال باب سعدون كما تم تخليص جثة إمرة تبلغ من العمر 38 سنة من داخل السيارة وتسليمها إلى أعوان الأمن الوطني وإرجاع الشاحنة إلى وضعها الأصلي وإزاحة السيارة من الطريق العام.


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