جمعية التفكير الثقافي تنظم حفل ختان جماعي لفائدة 30 طفلا من الأيتام والعائلات محدودة الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64329372f1a6c3.91317252_jhnipglqfoemk.jpg>
في إطار العمل التضامني وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وعائلاتهم، تنظم، جمعية التفكير الثقافي، حفلا فنيا ساهرا لفائدة 30 طفلا من الايتام والعائلات محدودة الدخل بعد إتمام عملية ختانهم خلال شهر رمضان المعظم، وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس 2026.

‎وسيؤثث هذه السهرة الفنية، التي تنتظم باشراف معتمدية الحرايرية وبالشراكة مع جمعية الاصالة للمبدعين الشبان وجمعية تاج تونس، ثلة من الفنانين التونسيين على غرار لطفي بن زينة وعلاء اسكندر وآمال علام ومهدي دلهوم وغيرهم.


ووجهت، جمعية التفكير الثقافي، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الدعوة للجميع للمشاركة في هذا الحدث الإنساني والمساهمة في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال وتحويل هذه المناسبة إلى لحظة جميلة تبقى في ذاكرتهم وتزرع في قلوبهم الأمل.


وتنتظم فعاليات هذه السهرة بأحد الفضاءات الترفيهية بمنطقة العقبة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

