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سعيّد يشدد في لقائه مع المدوري على "ضرورة المرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين"

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 38 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه ظهر هذا اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة كل المسؤولين لجهودهم والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين، لاختصار المسافة في الزمن وفي التاريخ، ورفع شتى أنواع التحديات.

كما أبرز رئيس الدولة، ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين، "فتونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

...

وأكد أن انتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها، وخاصة في استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي، مضيفا أن الشعب أبرز وعيا عميقا بدقّة المرحلة، ولا بدّ على كل مسؤول على أي مرفق عمومي أن يكون مثالا في البذل والتعفّف والعطاء، وأن يجد الحلول السريعة.



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