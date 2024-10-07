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العاصمة حجز مواد مخدّرة وآلات حادة ... وايقافات بالجملة

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 13:14 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بـ3 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم من أجل "جرائم المخدرات"، وذلك بعد أن تم القبض عليهم تواليا بمحلات سكناهم من قبل الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين تم حجز 85 قرص مخدّر،وحوالي 20 غرام من مخدّر الماريخوانا ،و قطع من مخدّر القنب الهندي و3 آلات حادة ،وميزان إلكتروني ومبلغ مالي متأتي من تجارة المخدرات..


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