Babnet

جامعة الدول العربية تُشيد بمستوى التعاون بينها وبين هيئة الانتخابات في المجال الانتخابي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67004260361d53.26109545_nmqofglkehipj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 04 Octobre 2024 - 23:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسين الهنداوي، خلال لقاء أجراه اليوم الجمعة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بمستوى التعاون القائم بين الجامعة والهيئة في المجال الانتخابي.
أخبار ذات صلة:
شبكة "مراقبون" : "لن نتمكن لأول مرة منذ 2011، من ملاحظة الانتخابات الرئاسية بسبب عدم الحصول على الاعتمادات اللازمة" ...


وأعرب الهنداوي، الذي يترأس وفدا من الملاحظين عن جامعة الدول العربية، عن افتخاره بالتواجد في تونس، بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية، متمنيا النجاح لهذه المحطة الانتخابية ومزيد الازدهار والتقدم لتونس، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
...


وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت في بلاغ نشرته يوم 1 سبتمبر الجاري، عن قرارها إرسال بعثة للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس والتي ستجرى بعد غد الأحد 6 أكتوبر الجاري، مبينة أن البعثة تتكون من الأمين العام المساعد للجامعة حسين الهنداوي و14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء. كما جاء في البلاغ، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كان تلقى دعوة من بوعسكر، للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295253


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 06 أكتوبر 2024 | 3 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:57
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-21
32°-22
29°-21
32°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*