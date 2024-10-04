جامعة الدول العربية تُشيد بمستوى التعاون بينها وبين هيئة الانتخابات في المجال الانتخابي

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وأعرب الهنداوي، الذي يترأس وفدا من الملاحظين عن جامعة الدول العربية، عن افتخاره بالتواجد في تونس، بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية، متمنيا النجاح لهذه المحطة الانتخابية ومزيد الازدهار والتقدم لتونس، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسين الهنداوي، خلال لقاء أجراه اليوم الجمعة مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بمستوى التعاون القائم بين الجامعة والهيئة في المجال الانتخابي.وأعرب الهنداوي، الذي يترأس وفدا من الملاحظين عن جامعة الدول العربية، عن افتخاره بالتواجد في تونس، بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية، متمنيا النجاح لهذه المحطة الانتخابية ومزيد الازدهار والتقدم لتونس، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

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وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت في بلاغ نشرته يوم 1 سبتمبر الجاري، عن قرارها إرسال بعثة للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس والتي ستجرى بعد غد الأحد 6 أكتوبر الجاري، مبينة أن البعثة تتكون من الأمين العام المساعد للجامعة حسين الهنداوي و14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء. كما جاء في البلاغ، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كان تلقى دعوة من بوعسكر، للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية.