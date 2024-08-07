الصولد الصيفي ينطلق اليوم

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ينطلق اليوم الأربعاء 7 أوت 2024، موسم التخفيضات الصيفية (الصولد) ويمتد على ستّة أسابيع.



وكان رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي قد أكّد في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ فترة الصولد ستنطلق بتخفيضات لا تقلُّ عن 20 بالمائة، على أن يتمّ الترفيع فيها تباعا.