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وزيرة التربية: 'محمّد الصافي ماهوش صافي .. وأنا في تناغم تام مع اتّحاد الشغل'

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 09:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قالت وزيرة التربية، سلوى العباسي، اليوم الثلاثاء، إنّ "الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي، أحرجها شخصيًّا وأحرج المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، مضيفة بالقول: "الصّافي ماهوش صافي وفي العمل النقابي موش قاعد يعرف يخدم"، حسب تعبيرها.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على اذاعة الجوهرة أف ام، أنّ "الصافي لم يستكمل مجموعة من النقاط بمحضر اتفاق جلسة سابقة، وطالب بجلسة جديدة معها وبحضور المكتب التنفيذي"، مؤكّدة أنّه "يجب عليه أن يستوفي هذه النقاط ثمّ يمكنه أن يطلب لقاءً جديدًا مع الوزيرة".

...

وأكّدت الوزيرة أنها "في تناغم تام مع الاتّحاد العام التونسي للشغل لوضع خطة عمل تقوم على حلّ المشكلات"، مشدّدة على أنّ "كل النقابات المندرجة صلب الوزارة تعمل بشكل متواصل وفي مسار واضح".


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