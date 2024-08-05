منذر الزنايدي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عن طريق ممثله القانوني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66b11ef21a8511.08409721_jplkqmfoengih.jpg width=100 align=left border=0>

أودع الممثل القانوني للمترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي، عشية اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .



وقالت المحامية ليلى الوسلاتي، التي تنوب الزنايدي في إعداد ملف الترشح، في تصريح صحفي عقب خروجھا من مكتب تسليم ملفات الترشح بمقر هيئة الانتخابات "إنّ ملف الزنايدي يحتوي على جميع الوثائق ما عدا البطاقة عدد 3 لسبب خارج عن إرادتنا"، حسب تعبيرھا.





...



وتابعة قائلة "اتصلت بنا وزارة الداخلية عقب تصريح رئيس ھيئة الانتخابات بخصوص البطاقة عدد 3، لاستكمال بعض الوثائق، وقمنا بمدّھا بجميع ما طلبت، لكن لم نتحصل الى حد الآن على البطاقة عدد 3 ، وسننتظر الى يوم غد"، (اليوم الأخير لايداع ملفات الترشح).



كما صرحت بأنه تمّ جمع أكثر من 23 ألف تزكية شعبية لفائدة المترشح منذر الزنايدي و10 تزكيات من نواب بالبرلمان.



يشار الى أنّ المترشح منذر الزنايدي، البالغ من العمر 73 عاما، هو سياسي تونسي ولد في 24 أكتوبر 1950 ، وشغل مناصب وزارية عديدة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل أن يغادر أرض الوطن بعد الثورة التونسية.



وقد انتمى حزبيا إلى اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي (المنحل بعد الثورة) منذ مؤتمر سنة 1993. وھو متزوج وله ولدان.



يشار الى أن آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024 ھو يوم غد الثلاثاء، حسب الرزنامة التي نشرتھا ھيئة الانتخابات. وبايداع ملف ترشح الزنايدي يصبح العدد الجملي لمطالب الترشح التي تلقتها هيئة الانتخابات الى غاية اليوم خمسة مطالب ترشح.



ومن المنتظر أن تبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل اقصاه يوم السبت 10 أوت الجاري، والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت. كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر القادم، وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.