حمام الأنف: حملة أمنية بالقطار تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

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تمكنت الفرقة 7 من خلال تعقب العناصر المفتش عنها و المطلوبة للعدالة إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية تونس حمام الأنف من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، الاعتداء بالعنف الشديد، إجتياز الحدود خلسة .

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.