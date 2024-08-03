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حمام الأنف: حملة أمنية بالقطار تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

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Publié le Samedi 03 Août 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 14 ث
      
تمكنت الفرقة 7 من خلال تعقب العناصر المفتش عنها و المطلوبة للعدالة إثر حملة أمنية داخل قطار الضاحية الجنوبية تونس حمام الأنف من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، الاعتداء بالعنف الشديد، إجتياز الحدود خلسة .
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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