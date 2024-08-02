عبد الرزاق الخلولي: امكانية جمع أكثر من 3 ملايين تزكية لقيس سعيد

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نشر الجمعة 2 أوت، القيادي بحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي تدوينة قال فيها ان هناك " أنباء عن إمكانية جمع أكثر من ثلاثة ملاين تزكية لقيس سعيد" في اشارة الي ان قيس سعيد لن يكتفي بال10 الاف تزكية التي يفرضها القانون الانتخابي.



وتابع الخلولي المساند لرئيس الجمهورية المترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل "الحمدلله ومزال الخير جاي".

