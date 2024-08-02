Babnet

عبد الرزاق الخلولي: امكانية جمع أكثر من 3 ملايين تزكية لقيس سعيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64218ec0b987a8.25031634_jloemfghqpnik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 23:07 قراءة: 0 د, 22 ث
      
نشر الجمعة 2 أوت، القيادي بحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي تدوينة قال فيها ان هناك " أنباء عن إمكانية جمع أكثر من ثلاثة ملاين تزكية لقيس سعيد" في اشارة الي ان قيس سعيد لن يكتفي بال10 الاف تزكية التي يفرضها القانون الانتخابي.

وتابع الخلولي المساند لرئيس الجمهورية المترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل "الحمدلله ومزال الخير جاي".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 63

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*