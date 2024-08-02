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بسبب محرّك ... يخرب له جسده بالطعنات حتى الموت !!

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Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 09:47 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين برفع جثة شاب الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة ،بعد أن تلقى عدة طعنات بسكين اثر خلاف بينه وبين كهل بجهة جرجيس حول بيع محرك مركب صيد .
وقد تم الاحتفاظ بالقاتل وإدراج شخص ثاني على علاقة بالجريمة بالتفتيش .


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