بسبب محرّك ... يخرب له جسده بالطعنات حتى الموت !!

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اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين برفع جثة شاب الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة ،بعد أن تلقى عدة طعنات بسكين اثر خلاف بينه وبين كهل بجهة جرجيس حول بيع محرك مركب صيد .

وقد تم الاحتفاظ بالقاتل وإدراج شخص ثاني على علاقة بالجريمة بالتفتيش .

