باجة: العثور على جثة الطفل المفقود في سواحل مدينة القالة الجزائرية

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أعلن مدير الجهوي للحماية المدنية بباجة العميد معز بن خليفة في تصريح لاذاعة الديوان أف أم العثور على جثة الطفل المفقود بشاطئ الزوارع من معتمدية نفزة ولاية باجة منذ السبت المنقضي ، وذلك بسواحل مدينة القالة الجزائرية

واتصل اعوان الحماية المدنية بالجزائر بنظرائهم بتونس واعلامهم بالعثور على جثة طفل صغير وإرسال صور في الغرض.

ووفق المعطيات فإنه بعرض الصور على والد الطفل المفقود أكد انه ابنه الذي يجري البحث عنه منذ مساء السبت المنقضي.