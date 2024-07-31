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بنزرت: "توقف حفل فنان الراب سامارا بعد رشقه بالقوارير"

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توقف حفل فنان الراب سامارا
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 07:57 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تسببت أعمال عنف وشغب في توقف حفل فنان الراب سامارا في المهرجان الدولي ببنزرت الثلاثاء.
وقام عدد من الحضور برشق سمارا بقوارير مما أدى لانسحاب سمارا والغاء العرض ...


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