بنزرت: "توقف حفل فنان الراب سامارا بعد رشقه بالقوارير"

تسببت أعمال عنف وشغب في توقف حفل فنان الراب سامارا في المهرجان الدولي ببنزرت الثلاثاء.وقام عدد من الحضور برشق سمارا بقوارير مما أدى لانسحاب سمارا والغاء العرض ...