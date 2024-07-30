مهرجان المنستير الدولي: عرض طربي لفرقة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين

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ضمن فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمهرجان المنستير الدولي، قدمت فرقة دندنة بقيادة عازف الكمان المايسترو سفيان الخشين، مساء الإثنين، عرضا موسيقيا بمشاركة الفنانين محمّد بن صالح ومحرزية الطويل وأسامة سلامة.

واستهل هذا العرض الذي أقيم بمعلم دار الشرع، بأغنية "أنا في انتظارك" بصوت الفنان أسامة سلامة الذي صعد لأوّل مرّة على ركح مهرجان المنستير الدولي ثم قدم مختارات من الأغاني الطربية لكل من الفنان صباح فخري، وكارم محمود، والهادي القلال.

وعلى مدى ساعتين من الزمن، عزفت الفرقة عديد المقطوعات الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور. فبعد أسامة سلامة اعتلت الفنانة محرزية الطويل الركح وحلقت بالجمهور بصوتها المتفرد وإحساسها الفياض في أدائها لمختلف الأغاني وتميزت بحضور ركحي لافت، حيث قدمت مختارات من الأغاني منها "العيون السود" لوردة الجزائرية ، و"ألف ليلة وليلة " لأم كلثوم ،"وحياتي عندك" لذكرى محمّد، و" يا لي ظالمني" لعلية، و"غلبت أصالح في روحي" لأم كلثوم، و"حبي يتبدل يتجدد" للهادي الجويني، و"تكويت وما قلت أحيت" لعلي الرياحي.

واختتم الحفل على صوت الفنان محمد بن صالح في "شغلتني" لرضا القلعي، و" يا غصن البان"، و"يا شاغلة بالي" و" فيهشي فايدة نزيد نخبي" لعلي الرياحي، و" يا هل ترى اشكون يفهمني"، و "حبيبي أنت" لملحم بركات، و" اما براوة " لنجاة الصغيرة، و" آه يا حلو يا مسليني" لصباح فخري.



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واستمتع الجمهور بهذا العرض الفني وردد مع الفنانين العديد من الأغاني الطربية الراقية، بعيدا عن الأغاني التجارية.

وأكد سامي الزهاني مدير المعهد العمومي للموسيقي والرقص بالمنستير ورئيس اللّجنة الفنية لمهرجان المنستير الدولي أنّ المنظمين أرادوا برمجة سهرة طربية تشنف أسماع الجمهور بالفن الراقي لإمتاع الجمهور بالطرب الأصيل وبالأصوات الرائعة. وتحدث عما يتمتع به كل من محرزية الطويل ومحمّد بن صالح وأسامة سلامة من طاقات صوتية تؤهلهم لبلوغ العالمية، وفق تعبيره معربا عن الأمل في أن تحظى هذه الأصوات بالدعم الخاص لتحقق الانتشار الذي تستحقه.