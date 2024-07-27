Babnet

القبض على كاتب عام نقابة التونيسار نجم الدين المزوغي أثناء محاولته الفرار إلى ليبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 17:44 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية بالمعبر الحدودي راس جدير من ضبط نجم الدين المزوغي كاتب عام نقابة الخطوط الجوية التونسية أثناء محاولته الفرار نحو ليبيا وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لاذاعة موزاييك.

ويذكر أن المزوغي مدرج بالتفتيش تبعا لأبحاث عدلية مأذون بها من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعلقت بتدليس الشهائد العلمية والتوسط في البغاء وإعداد محل لذلك والارتشاء من خلال استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب مؤسسة الخطوط الجوية التونسية، حسب تأكيد نفس المصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291610


babnet
رئاسيات 2024

J- 70

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*