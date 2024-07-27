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اندلاع حريق بمركب صيد في عرض البحر بسواحل طبلبة

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 13:59 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اندلع حريق بمركب صيد (على متنه 17 بحارا) بسواحل مدينة طبلبة من ولاية المنستير وفي عرض البحر، عشية أمس الجمعة 26 جويلية، حسب ما أكده مصدر في الحماية المدنية لمراسل IFM بالجهة صالح السويسي.

ووفق ذات المصدر فقد تم انقاذ جميع البحارة ونقل أحدهم إلى المستشفى فيما تمّ إسعاف آخر على عين المكان، مشيرا إلى أنه مع الساعات الأولى لفجر اليوم وصل المركب المنكوب إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة.


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