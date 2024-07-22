Babnet

وفاة رئيس مركز حرس وطني بطلقة نارية من سلاحه الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669e859a22b412.47993126_oqmhnfklgijep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 16:44 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توفّي اليوم رئيس مركز حرس وطني بمعتمدية فريانة بطلقة نارية من سلاحه الخاص و ذلك داخل مكتبه .

هذا وتحوّل ممثل النيابة العمومية على عين المكان للمعاينة و إتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما افاد به الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين رياض النويوي، مراسل الجوهرة اف ام بالجهة.
واضاف النويوي ان اسباب الوفاة لاتزال مجهولة الى حد الان في إنتظار استكمال التحريات اللازمة للوقوف على اسباب الوفاة و تحديدها .
...

و للإشارة فسيتم تحويل الجثة الى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي لعرضها على الطبيب الشرعي و تحديد اسباب الوفاة .



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291326


babnet
رئاسيات 2024

J- 75

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 17:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*