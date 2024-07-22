وفاة رئيس مركز حرس وطني بطلقة نارية من سلاحه الخاص

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توفّي اليوم رئيس مركز حرس وطني بمعتمدية فريانة بطلقة نارية من سلاحه الخاص و ذلك داخل مكتبه .



هذا وتحوّل ممثل النيابة العمومية على عين المكان للمعاينة و إتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما افاد به الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين رياض النويوي، مراسل الجوهرة اف ام بالجهة.

واضاف النويوي ان اسباب الوفاة لاتزال مجهولة الى حد الان في إنتظار استكمال التحريات اللازمة للوقوف على اسباب الوفاة و تحديدها .



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و للإشارة فسيتم تحويل الجثة الى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي لعرضها على الطبيب الشرعي و تحديد اسباب الوفاة .



