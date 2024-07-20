رفض الافراج عن محمد فريخة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم.وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحالت محمد فريخة ومسؤولا سابقا بمؤسسة بترول حكومية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل شبهات غسيل الأموال وفساد مالي.