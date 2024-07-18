المرسى: الكشف عن محل لتعاطي المخدرات وحجز بندقية صيد بالضغط الهوائي...

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تمكن أول أمس أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمرسى من الكشف عن محل معد لتعاطي المخدرات وحجز كمية من المخدرات وبندقية بالضغط الهوائي.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها تعمد أشخاص إعداد محل سكنى بجهة البحر الأزرق المرسى الغربية لتعاطي المخدرات، بانطلاق الابحاث تنقل فريق أمني مشترك متكون من الدوريات العاملة بالنسيج الأمني ومركز الاستمرار العدلي بالمنطقة إلى مكان الواقعة بالتنسيق مع النيابة العمومية حيث أمكن القبض على 7 شخاص (4 رجال و3 نساء).





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بتفتيش المكان عثر بحوزة نفرين على مواد مخدرة سجارة محشوة وقطعة عجين صغيرة من مخدر القنب الهندي كما تم حجز بندقية صيد بالضغط الهوائي.



باستشارة النيابة العمومية بتونس 01 أذن ممثلها بفتح محضري بحث موضوع "إعداد محل لتعاطي المخدرات والمسك والاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب" والاحتفاظ بـ3 أنفار مع إبقاء بقية الأطراف بحالة سراح ومحضر ثاني موضوع "مسك بندقية صيد" والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالمرسى.