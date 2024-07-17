المغزاوي يسحب نموذج التزكية الشعبية من هيئة الانتخابات

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أكد المكلف بالاتصال في حركة الشعب أسامة عويدات ترشح الأمين العام زهير المغزاوي باسم حركة الشعب للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل.



وقام المغزاوي بسحب أنموذج التركية الشعبية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجمع التزكيات.

