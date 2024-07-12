محكمة الاستئناف تصدر حكمها في حق الامنيين المتهمين في وفاة محب الأفريقي عمر العبيدي ...

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باب نات - قررت مساء اليوم هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اصدار حكم بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق 12 امنيا شملتهم الابحاث في قضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي ..



وللتذكير فإن محب النادي الافريقي عمر العبيدي توفي غرقا بوادي رادس مليان في شهر مارس من سنة 2018 اثر انتهاء مقابلة للنادي الافريقي بملعب رادس وحصول مناوشات بين أعوان الأمن وبعض أحباء النادي الافريقي.





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ويذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قضت بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ في حق 12 عون أمن مع عدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين آخرين، وجميع المتهمين محالين بحالة سراح على ذمة القضية فاستأنفوا الحكم...