الولايات المتحدة تستهدف سفينة بزعم نقلها مخدرات في المحيط الهادئ

وكتبت القيادة الجنوبية على منصة التواصل الاجتماعي X: "بتوجيه من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، وجهت قواتنا ضربة حركية مميتة ضد سفينة تديرها منظمات مصنفة كإرهابية".وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن المجموعة الميدانية "الرمح الجنوبي" التابعة للجيش الأمريكي، نفذت الضربة.وتابعت القيادة الجنوبية القول، إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها تنشط في عمليات تهريب مخدرات.ووفقا للبيان، أسفرت الضربة عن مقتل اثنين من مهربي المخدرات، ونجاة شخص واحد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عدة مرات سابقا أن الولايات المتحدة تشن حربا على تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية.