الولايات المتحدة تستهدف سفينة بزعم نقلها مخدرات في المحيط الهادئ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974710d1787d6.02479365_hgjofplikqenm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026
      
أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية عن تنفيذ هجوم على سفينة في المحيط الهادئ يُزعم أنها تابعة لإرهابيين مرتبطين بتجارة المخدرات.

وكتبت القيادة الجنوبية على منصة التواصل الاجتماعي X: "بتوجيه من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، وجهت قواتنا ضربة حركية مميتة ضد سفينة تديرها منظمات مصنفة كإرهابية".


وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن المجموعة الميدانية "الرمح الجنوبي" التابعة للجيش الأمريكي، نفذت الضربة.


وتابعت القيادة الجنوبية القول، إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تسلك طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها تنشط في عمليات تهريب مخدرات.

ووفقا للبيان، أسفرت الضربة عن مقتل اثنين من مهربي المخدرات، ونجاة شخص واحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عدة مرات سابقا أن الولايات المتحدة تشن حربا على تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية.
