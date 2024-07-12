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4 سنوات سجنا لسليم شيبوب التفاصيل ....

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 13:41 قراءة: 0 د, 34 ث
      
باب نات - قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بالحكم ب4 سنوات سجنا في حق رجل الأعمال سليم شيبوب فيما عرف بقضية "مارينا قمرت".

وتجدر الاشارة الى أن سليم شيبوب حوكم ابتدائيا بستّ سنوات سجنا على خلفية القضية المذكورة حول الحصول على قطع أرض وتحويلها من صبغة فلاحية إلى ذات سياحية وصناعية دون احترام التراتيب الجاري بها وهو ما أنكره شيبوب طيلة مراحل البحث مؤكدا أنه احترم الشروط القانونية المطلوبة صحبة باقي شركائه.

...

و قد تم حينها الافراج عن شيبوب بضمان مالي من طرف الدائرة الجنائية الاستئنافية، والتي وافقت على الطعن الذي رفعه شيبوب ومحاموه في الاختبار الذي تم اعتماده خلال الطور الابتدائي للقضية وتقرر اعادته بواسطة خبراء آخرين....


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