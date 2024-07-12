وفاة طفل غرقا في مسبح باحد النزل

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اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي اثر وفاة طفل بالغ من العمر 15 سنة غرقا أثناء السباحة في مسبح باحد النزل بجزيرة قرقنة.



هذا وتم رفع جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

