هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق وزير العدل الاسبق والقيادي بالنهضة نورالدين البحري

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قررت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،تأجيل محاكمة وزير العدل الاسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري الى جلسة 27 سبتمبر المقبل وذلك في القضية المتهم فيها بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.





وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرّرت، في جوان الماضي، رفض مطلب الإفراج عن نور الدين البحيري وتأخير النظر في الملف إلى جلسة 2 جويلية 2024.



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يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاته من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية.



هذا ويخوض البحيري اضراب جوع عن الطعام