بنزرت: محاضرة دينية حول فضائل ليلة القدر وتنظيم اكثر من 2800 نشاط ديني خلال شهر رمضان المعظم .

احتضن جامع غزة بعين مريم من معتمدية بنزرت الشمالية ، ليل الاثنين، فعاليات الموكب الرسمي الخاص باحياء ليلة القدر، بتنظيم من مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ، وذلك بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب وبحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وعموم المواطنين من المصلين والاطارات والمشائخ الدينية والمسجدية بالجهة .وتضمن الموكب الديني الذي إنتظم مباشرة عقب أداء صلاة التراويح، الاستماع إلى تلاوة مباركة من الذكر الحكيم من قبل الامام الخطيب بجامع التقوي الشيخ عثمان بقطاش، أعقبها تقديم محاضرة قيمة للشيخ محمد التومي الامام الخطيب بجامع غزة بعنوان " من فضائل ليلة القدر المباركة" أتى خلالها على معاني ليلة القدر في القران الكريم والمسيرة النبوية السمحة، كما تم خلال المسامرة تقديم وصلة من المدائح والاذكار من قبل مؤذن الجامع الكبير ببنزرت الشيخ سمير بلحسن .وكانت ولاية بنزرت شهدت خلال الشهر الكريم تنظيم ما يزيد عن 2800 نشاط ديني توزع بين المحاضرات الدينية والدروس التوعوية والاملاءات والاختام القرانية والمسامرات والاختام الحديثية ، علاوة على إحياء المناسبات الدينية ومنها ذكرى فتح مكة ونزول القران ، و غزوة بدر الكبرى، وحملتي تبرع بالدم بكل من جامع المختار بجرزونة وجامع الغفران بمنزل جميل وحفلات ختان للأطفال وزيارات لمؤسسة رعاية المسنين وتنظيم عدة مسابقات.وقد شهدت المساجد والجوامع حملات تعهد وزينة شاملة بتدخلات مشتركة بين السلط الجهوية والمحلية والبلدية وبقية الهياكل والمصالح الرسمية ولاسيما المجهود التطوعي لعموم المواطنين والمتساكنين وأيضا النسيج المنظماتي والجمعياتي والمؤسساتي مما اضفى على بيوت الله بهجة وجمالا إضافيا على جمالها الدائم بمناسبة الشهر الكريم.يذكر أن الموكب الاحتفالي حضره معتمد بنزرت الجنوبية فيصل العجمي ومعتمد جرزونة ماهر القاسمي ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمدير الجهوي للشؤون الدينية محي الدين العباسي، وكامل الاسرة المسجدية الجهوية والمحلية .