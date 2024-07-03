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إيقاف لطفي المرايحي

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 23:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت الاربعاء 3 جويلية، قوات الأمن من القبض على الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
ويأتي ايقاف المرايحي بعد ادراجه بالتفتيش على خلفية بحث تحقيقي ضده من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

ووفق اذاعة موزاييك فإن عملية ايقاف المرايحي تمت مساء يوم الأربعاء بجهة نابل، وتم اقتياده الى مقر ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني في انتظار قرار النيابة العمومية في شأنه.


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