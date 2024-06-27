سيدي بوزيد : قدمت عائلتها بلاغ ضياع فعثروا عليها محتجزة في منزل

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اطاح أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية و الفرقة الجهوية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة بسيدي بوزيد بشاب حول وجهة طفلة قاصر واغتصابها تحت التهديد بسكين...



و بعد مراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم من اجل تهمة تحويل وجهة طفلة قاصر واغتصابها تحت التهديد بسكين ، و عرض الفتاة على الفحص الطبي الذي أكد تعرضها للمفاحشة و الاغتصاب .





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وللاشارة فان الفتاة ابلغت عن عنها عائلتها بعد أن انقطعت اخبارها لمدة يومين ...

