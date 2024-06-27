لطفي العماري: 80 بالمائة من مأساة تونس سببها تركيا وحركة النهضة التي حولت تونس الي ايالة ‎

وتابع لعماري // اذا ثمة مبادلات تجارية مختلة لتونس مع طرف أجنبي تأتي الصين في مرتبة أولى ثم تركيا لكن تركيا لم تكتفي فقط بهذه الاختلال معها لأن الاخوان الذين حكموا تونس مكنوا تركيا من امتيازات جبائية وديوانية تجعل البضاعة التركية تدخل تونس بصفر اداء...//.ويأتي تصريح العماري على خلفية تصريحات وزيرة التجارة التي قالت فيها ان تونس تهدف الي مقاربة جديدة في العلاقات التجارية مع تركيا.