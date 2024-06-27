Babnet

لطفي العماري: 80 بالمائة من مأساة تونس سببها تركيا وحركة النهضة التي حولت تونس الي ايالة ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667d02d5bbbcd3.08883224_qiglenmjpohfk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 06:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال الاربعاء 26 جوان، كرونيكور قناة التاسعة لطفي العماري ان 80 بالمائة من مأساة تونس سببها تركيا أردوغان ومن تحالف معها ممن حكموا البلاد على امتداد 12 سنة وحركة النهضة تحديدا التي حولت تونس الي ايالة وفق تعبيره.
وتابع لعماري // اذا ثمة مبادلات تجارية مختلة لتونس مع طرف أجنبي تأتي الصين في مرتبة أولى ثم تركيا لكن تركيا لم تكتفي فقط بهذه الاختلال معها لأن الاخوان الذين حكموا تونس مكنوا تركيا من امتيازات جبائية وديوانية تجعل البضاعة التركية تدخل تونس بصفر اداء...//.
أخبار ذات صلة:
وزير التجارة التركي يؤكد العزم على تطوير حجم الاستثمارات في تونس لتتجاوز 700 مليون دولار...

ويأتي تصريح العماري على خلفية تصريحات وزيرة التجارة التي قالت فيها ان تونس تهدف الي مقاربة جديدة في العلاقات التجارية مع تركيا.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289931


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 07:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*