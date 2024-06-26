فيديو جديد للداخلية يوثق الإطاحة بأخطر العناصر الإجرامية في عملية نوعية

أكدّت الإدارة العامة للحرس الوطني،في بلاغ لها اليوم، أنّه إثر عمل أمني موجه بداية من الساعة الواحدة والنصف ليلا بتاريخ 24 جوان 2024 تحت الإشراف المباشر لمُديري إدارة الشؤون العدلية ببنعروس والإستعلامات والأبحاث وإقليم الحرس الوطني بالقصرين مُعززين بوحدات التدخل والتدخلات السريعة مركزيا وجهويا بكُلّ من أحياء الظلام ،الزهور، النور، والكرمة، أفضت مداهمات أمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية إلى الإطاحة بـ 42 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطيرة وحجز مواد مخدرة ودراجات نارية مسروقة وكمية كبيرة من المشروبات الكحولية المُعدة للتوزيع خارج الإطار القانوني.