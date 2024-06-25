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طرشون: هناك تعطيل للعمل التشريعي بالبرلمان ...

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 12:35 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انتقد الاثنين 24 جوان، النائب يوسف طرشون اداء عدد من الولاة واعتبر أنهم الاعداء الحقيقيين لمسار 25 جويلية.
وأفاد يوسف طرشون أن أحد الولاة أقصى جميع النواب من حضور المجلس الجهوي مضيفا بأن هؤلاء الولاة عطلوا تنفيذ عديد المشاريع وتابع بأنه تم اعلام وزير الداخلية بجميع الاخلالات ....
واردف يوسف طرشون قائلا " هؤلاء الولاة خالفوا القانون ويلزمهم يتحاسبوا" وتساءل مستنكرا "اذا الوالي ما يطبقش القانون شكون الي باش يطبقوا!؟".


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