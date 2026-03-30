المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى ضرورة ملازمة الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الساعات القادمة

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة المرورية، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الساعات القادمة والتي ستشمل عددا من ولايات الجمهورية.وأوضح المرصد في بلاغ تم نشره اليوم الاثنين ، أن عدة مناطق ستشهد نزول أمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة آخر الليل بجهات أقصى الشمال، مع هبوب رياح قوية بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات.وأشار البلاغ إلى أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية تشمل ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وباجة وبنزرت.ودعا المرصد مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات ومضاعفة مسافة الأمان مع الحذر من الرياح القوية خاصة على الجسور والطرقات المفتوحة واستعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية، إضافة إلى ضرورة استعمال الإنارة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية وتفادي الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإشهارية.وأكد المرصد أن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساهم في تفادي الحوادث وضمان سلامة مستعملي الطريق.