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انتشال جثة طفل غرق في شاطئ أميلكار

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 10:40 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أكّد المتحدث باسم الادارة العامة للحماية المدنية، معز تريعة، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس، انتشال فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس لجثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرق في شاطئ أميلكار.

ويذكر أن فرق الغوص تواصل البحث عن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرق أمس، في شاطئ قلعة الأندلس، فيما تمّ إنقاذ شقيقه البالغ من العمر 14 سنة.


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