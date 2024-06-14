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فتح 76 مكتب بريد بصفة استثنائية يوم السبت 15 جوان 2024

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 10:48 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يعلم البريد التونسي المواطنين أن تقرر وبصفة استثنائية فتح 76 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل يوم السبت 15 جوان 2024 من الساعة التاسعة صباحا (9h00) إلى منتصف النهار و 15 دقيقة (12h15) وذلك قصد تمكينهم من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويمكن للمواطنين الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يوم السبت 15 جوان 2024 من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn.

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