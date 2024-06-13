هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج

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نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف شبهات فساد مالي واداري شملت الابحاث فيها وزير الشؤون الاجتماعية سابقا والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج ...

وقد قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار الاختبارات المجراة في الملف ....



وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام إحالة الوزير السابق محمد الطرابلسي و المسؤول السابق عبد القادر المهذبي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي،وذلك في قضية فساد إداري إثر شكاية تقدم بها مرصد رقابة ضدهما على خلفية اتهامهما بارتكابهما لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية”.



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وذلك على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين بسفارات تونسية بالخارج للسنوات 2017 و2018-2019.

