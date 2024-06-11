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الرائد الرسمي: إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 22:34 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تم بمقتضى امر عدد 354 لسنة 2024 , مؤرخ في 10 جوان إنهاء مهام الأستاذ أول مميز عبد المجيد خلف الله بصفته رئيس ديوان وزير الداخلية ابتداء من يوم 27 ماي 2024.

وصدر أمر ثان عدد 355 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جوان2024 يقضي بإنهاء مهام خلف الله بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.


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