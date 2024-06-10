Babnet

انزلاق شاحنة ثقيلة وانقسامها إلى نصفين بالطريق الحزامية الحمامات في اتجاه تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6666c9d2c9b546.28616780_nmgehpjoikfql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 10:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سجلت صباح اليوم على الطريق الحزامية الحمامات تونس في اتجاه الطريق السيارة أ1 حادث مرور خطير تمثل في انزلاق شاحنة ثقيلة على مستوى أحد الأودية مما نتج عنه انفصال الشاحنة إلى نصفين مع تسجيل رضوض خفيفة لصاحب الشاحنة الذي نقل لتلقي العلاج، حسب ما أكدته مصادر خاصة لمراسل IFM في ولاية نابل منتصر ساسي.

هذا وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مجرورة الشاحنة وقعت في أسفل واد على عمق حولي 10 أمتار مما يسبب تعطيل في حركة المرور و خاصة للقادمين من تونس في اتجاه الحمامات.
كما أضافت ذات المصدر أن وحدات الحرس المرور بنابل و الحمامات بصدد تأمين حركة المرور في الاتجاهين و التنسيق مع رافعة كبيرة الحجم لرفع الشاحنة و مجرورتها مع تأمين الطريق بالكامل.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289029


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 16:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*