انزلاق شاحنة ثقيلة وانقسامها إلى نصفين بالطريق الحزامية الحمامات في اتجاه تونس

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سجلت صباح اليوم على الطريق الحزامية الحمامات تونس في اتجاه الطريق السيارة أ1 حادث مرور خطير تمثل في انزلاق شاحنة ثقيلة على مستوى أحد الأودية مما نتج عنه انفصال الشاحنة إلى نصفين مع تسجيل رضوض خفيفة لصاحب الشاحنة الذي نقل لتلقي العلاج، حسب ما أكدته مصادر خاصة لمراسل IFM في ولاية نابل منتصر ساسي.



هذا وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مجرورة الشاحنة وقعت في أسفل واد على عمق حولي 10 أمتار مما يسبب تعطيل في حركة المرور و خاصة للقادمين من تونس في اتجاه الحمامات.

كما أضافت ذات المصدر أن وحدات الحرس المرور بنابل و الحمامات بصدد تأمين حركة المرور في الاتجاهين و التنسيق مع رافعة كبيرة الحجم لرفع الشاحنة و مجرورتها مع تأمين الطريق بالكامل.



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