وزير الصحة يؤكد ضرورة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين لضمان استمراريّة التزوّد بالأدوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666379a151f533.32316977_qpkiegfohnljm.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت يوم الجمعة 07 جوان 2024 بمقرّ الوزارة جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة علي المرابط خصّصت لقطاع الدّواء والصناعة الصيدلانيّة، وذلك بحضور مدير عام الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة والرّئيس المدير العام للصيدليّة المركزيّة للبلاد التونسيّة ومديرة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والرّئيس المدير العام للشركة التّونسيّة للصّناعات الصّيدليّة (سيفات) وإطارات الوزارة.



وتناولت الجلسة بالخصوص هيكلة الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة ونسق تزويد السّوق بالأدوية.





...



وشدّد وزير الصحّة بالمناسبة على ضرورة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين لضمان استمراريّة التزوّد بالأدوية سواء في المستشفيات أو في الصيدليّات الخاصّة وتلافي كلّ النّقائص قصد الاستجابة لحاجيات المواطنين من هذه المادّة الحيويّة.