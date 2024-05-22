المنزه : عامين و3 أشهر سجنا في حق صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي من اجل هذه التهمة

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قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،بالحكم بعامين و3 اشهرا سجنا في حق صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة من اجل تهم تبييض الاموال وتحويل جزء منها للخارج في حسابات تابعة له دون علم البنك المركزي....





هذا وقضت المحكمة بعام سجنا في حق متهم شملته الابحاث محال بحالة فرار وعدم سماع الدعوى في حق متهم ثالث ...