Babnet

المنزه : عامين و3 أشهر سجنا في حق صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي من اجل هذه التهمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6229a76f645667.50210938_fieogplnhqkmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 18:19 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،بالحكم بعامين و3 اشهرا سجنا في حق صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة من اجل تهم تبييض الاموال وتحويل جزء منها للخارج في حسابات تابعة له دون علم البنك المركزي....


هذا وقضت المحكمة بعام سجنا في حق متهم شملته الابحاث محال بحالة فرار وعدم سماع الدعوى في حق متهم ثالث ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288051


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*