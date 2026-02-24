Babnet   Latest update 23:08 Tunis

منح الصبغة الجامعية لعدة اقسام طبية بالمستشفيات الجهوية بالكاف وجندوبة وقبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026
      
تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء 24 فيفري الجاري 3 قرارات مشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة لمنح الصبغة الجامعية لاقسام طبية بثلاث مستشفيات جهوية.

وجاء في القرار الاول انه تم منح الصبغة الجامعية لقسم طب العيون وقسم الطب الاستعجالي وقسم امراض القلب وقسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بالكاف.


وبمقتضى القرار الثاني مٌنحت الصبغة الجامعية لقسم امراض القلب وقسم التخدير والانعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة، فيما نص القرار المشترك الثالث على منح الصبغة الجامعية لقسم امراض القلب وقسم جراحة وتقويم العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي.


