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محمد الكوكي يغادر الاتحاد المنستيري

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 22:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الاثنين 11 مارس 2024 فك الارتباط بالتراضي مع مدرب فريق الاكابر محمد الكوكي وذلك بعد عجز الفريق عن تحقيق الانتصار في الجولتين الافتتاحيتين من مرحلة التتويج.

وتوجهت الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري بالشكر لمحمد الكوكي على العمل الذي قدمه خلال فترة اشرافه على الفريق وستعلن عن المدرب الجديد في الساعات القليلة القادمة.

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وتعادل الاتحاد المنستيري في الجولة الافتتاحية من البلاي اوف ضد النجم الساحلي قبل ان ينقاد الى الهزيمة امام النادي الافريقي في رادس يوم السبت الماضي.


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