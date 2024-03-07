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مصطفى عبد الكبير يدعو رئيس الجمهورية الى اقرار "7 مارس" يوما وطنيا

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 10:14 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير شكل الاستعدادات لإحياء ذكرى ملحمة 7 مارس التي اصبحت فلكلورية وعشوائية في التنظيم ، وفق تعبيره .

واستنكر في مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة اف ام اليوم، انه يتم احياء ذكرى ملحمة بنقردان في وقت مازالت تفتقر فيه هذه المدينة الحدودية لادنى المرافق الخدمية الاساسية واساسا الصحة .

...

ودعا رئيس الجمهورية الى اقرار يوم 7 مارس يوما وطنيا وادراج المواطنين الذين شارك ضحاياهم في هذه الملحمة وعدم تركهم خارج مؤسسة فداء .

وجاء ذلك في تعليقه على بيان أصدره المرصد التونسي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الثامنة لملحمة بنقردان "التي استشهد فيها 22 تونسيا من أمنيين وعسكريين وديوانه ومواطنين عزّل، من أجل الذود عن الوطن ..".



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