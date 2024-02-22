بسبب وضعه الصحي : القضاء يتخذ قرارا في حق رجل الاعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر

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باب نات - نظرت اليوم الخميس 22 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في ملف رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر المتهم بارتكاب تهم ديوانية تتعلق بالتوريد دون اعلام وعدم التصريح بمكاسبه.



ولم يتم جلب توفيق المكشر من السجن وتدخل محاميه وبين ان موكله اصيب بكسر في الكتف وقد أمر طبيب السجن بعدم نقله في سيارة السجن بل في سيارة اسعاف بسبب اصابته البليغة التى تتطلب راحة تامة وعدم التحرك، مشيرا الى ان القضية محل صلح مع الديوانة التونسية طالبا التاخير لاجل متسع لانتظار مأل الصلح ولشفاء موكله خاصة وانه محال بحالة سراح في قضية الحال فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة.





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وللتذكير فأن رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر قد استمع له قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك في القضية الموقوف من أجلها المتعلقة بتهمة غسيل وتبييض أموال.



وكان قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر.



وللإشارة فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن في حق توفيق المكشر، رئيس نادي هلال الشابة، وذلك على خلفية شيكات دون رصيد، بالإضافة إلى تهمة التدليس.



وأما القضية الثانية وليست الأخيرة، فقد قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في أواخر جانفي 2023، حضوريا، بالسجن مدة عامين إثنين، في حقّ رجل الأعمال ورئيس جمعية “هلال الشابة”، توفيق المكشر.



ويأتي الحكم على توفيق المكشر، من أجل تهم تعلّقت بـ “التحيّل والتزوير”.



وتعود أطوار القضية، إلى أن “بنكا خاصّا يمتلك أجانب نسبة من رأسماله، كان تقدّم بشكاية جزائية ضدّ المكشر”.



وإتهم البنك، المكشر، بـ “التحيّل والتزوير”، وذلك على خلفية معاملات ذات صبغة تجارية ومالية بين الطرفين، ممّا أدّى إلى نشوب نزاعات قضائية مدنية وجزائية بينهما.

