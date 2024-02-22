علي العريّض يدخل في إضراب جوع

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أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض أنّ منوّبها قرّر الدخول في إضراب عن الطعام بداية من اليوم الخميس 22 فيفري 2024



وطالبت هيئة الدفاع باحترام استقلال القضاء ووضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدف موكلها وبقية الموقوفين السياسيين في تعدّ على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تامّ من العقاب، حسب بلاغ صادر عنها.





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يشار إلى أن عددا من الموقفوين السياسيين على ذمة القضية المعروفة بـ "التآمر على أمن الدولة" دخل في إضراب جوع .