مجلس النواب : نائب عن كتلة لينتصر الشعب يدعو الي الشروع في اعداد لائحة لوم ضد الحكومة

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وصف الثلاثاء 20 فيفري، النائب عن كتلة لينتصر الشعب بالبرلمان النوري الجريدي الحكومة بأنها حكومة الفشل الذريع وذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان بحضور وزير الفلاحة.



وخاطب النائب وزير الفلاحة قائلا "أنت ممثل حكومة الفشل الذريع لان نسبة البطالة ارتفعت وعديد المناطق غارقة في العطش وامام اعينكم تموت الضيعات الدولية في مختلف البلاد بالاف الهكتارات وتصرون على توريد البذور وتهملون الامكانات الهامة لبنك الجيتات".

وتابع في نفس السياق "انتم حكومة الفشل الذريع لأن قطاع الاعلاف تتحكم فيها عصابات تعرفونها ولأنكم تبيعون الوهم للشعب".



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وأضاف مخاطبا وزير الفلاحة قائلا " ما هي منجزاتكم ماهي مشاريعكم التي انجزتموها ، انجازاتكم تضخم وغلاء الاسعار " داعيا البرلمان الي الشروع في اعداد لائحة لوم ضد الحكومة.

وقال "لو كان لمجلس النواب ذرة شجاعة لرفض التصويت على ميزانية 2024 ولو يملك المجلس ذرة شجاعة فليشرع في اعداد لائحة لوم ضد الحكومة".





وأضاف مخاطبا وزير الفلاحة قائلا " ما هي منجزاتكم ماهي مشاريعكم التي انجزتموها ، انجازاتكم تضخم وغلاء الاسعار " داعيا البرلمان الي الشروع في اعداد لائحة لوم ضد الحكومة.وقال "لو كان لمجلس النواب ذرة شجاعة لرفض التصويت على ميزانية 2024 ولو يملك المجلس ذرة شجاعة فليشرع في اعداد لائحة لوم ضد الحكومة".