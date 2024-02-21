رئيس الجمهورية يزور عدد من المنشآت الثَّقافيّة و المكتبات بالمدينة العتيقة بتونس

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تحوَّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس في زيارة معلنة لعدد من المنشآت الثَّقافيّة و المكتبات بالمدينة العتيقة بتونس.
و توجَّه رئيس الدَّولة، في البداية، إلى جمعيّة صيانة مدينة تونس حيث تحدَّث مع عدد من المسؤولين عن دور بلديّة العاصمة و دور هذه الجمعيَّة في صيانة المعالم التاريخيَّة لمدينة تونس.
و توجَّه رئيس الدَّولة، في البداية، إلى جمعيّة صيانة مدينة تونس حيث تحدَّث مع عدد من المسؤولين عن دور بلديّة العاصمة و دور هذه الجمعيَّة في صيانة المعالم التاريخيَّة لمدينة تونس.
كما زار رئيس الجمهوريَّة، إثر ذلك، مكتبة الخلدونيّة و المقر القديم للمكتبة الوطنيَّة و مكتبة الدّيوان مؤكّدا أنَّه لا مجال للتَّفريط في هذه المنشآت التي يجب أن تبقى للدَّولة التّونسيَّة وحدها لأنَّ تاريخ تونس و معالمها الأثريَّة ليست بضاعة قابلة للبيع أو للتَّفويت فيها بأيّ شكل من الأشكال.
ثم تحوَّل رئيس الجمهوريّة، إثر ذلك، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشَّاني، و تناول معه جملة من المواضيع من أهمها القطاع الثَّقافي.
و أكَّد رئيس الجمهوريَّة أنَّه لا مستقبل لأيّ شعب بدون ثقافة وطنيَّة، كما أنَّ الثَّقافة هي قطاع من قطاعات السيادة و يجب أن تجد المكانة التي هي بها جديرة خاصة في مستوى الإعتمادات التي يجب أن ترصد لها.
الحرب على الفساد يجب أن تتواصل في كل القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي
وأكَّد رئيس الجمهوريَّة على أنَّ الحرب ضد الفساد يجب أن تتواصل في جميع القطاعات دون استثناء أي قطاع و من بينها القطاع الرياضي الذي مازال البعض يسعى إلى السَّيطرة عليه بشتَّى الوسائل والسّبل، مشيرا إلى تنظيم انتخابات هي "في ظاهرها اختيار حرّ ولكن في حقيقتها ترتيب مسْبق وتحالف مقنَّع بين المفسدين الذين لا زالوا يعتقدون أن الشَّعب التّونسى غافل عما يرتّبون".
يتجول في دار الحوت ليلا
كما أدّى رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد زيارة للمعهد الوطني لعلوم و تقنيات البحار أو ما يُعرف "بدار الحوت" أين تحدّث إلى عدد من المسؤولين فيها من إطارات إداريّة و أساتذة.
وحسب بلاغ صدر فجر اليوم الأربعاء عن رئاسة الجمهورية، تعرَّض سعيّد في هذا اللّقاء، لعدد من النَّقائص و الإخلالات، مشدّدا على أنَّ هذا المعهد الذي ستحتفل تونس في شهر جويلية القادم بالذكرى المائة لتأسيسه يجب أن يعود اليه بريقه و يسترجع إشعاعه لا داخل تونس فحسب، بل على المستوى العالمي.
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