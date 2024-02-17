ملف الحصول على قروض بنكية بدون ضمانات : هؤلاء يتقدمون بمطالب صلح مع الدولة

باب نات - باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تتعلق بحصول زوج شقيقة ليلى الطرابلسي على قروض بنكية بدون ضمانات مالية ،وقد حضر المتهم جلسة المحاكمة وبين محاميه ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مأل الصلح فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل.



هذا ونظرت الدائرة أيضا في ملف رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة الذي اتهم بدوره بالحصول على قرض بنكي دون ضمانات مالية ،وبالمناداة عليه لم يحضر جلسة المحاكمة , وتبين انه سبق وان نبه عليه بالحضور وطلب محاميه مزيد التاخير لاحضاره وللاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت القضية لشهر ماي المقبل بعد أن فوض ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير.





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واثر ذلك باشرت هيىة المحكمة النظر في ملف الحصول على قروض بنكية بدون ضمانات من البنك الفلاحي وقد تم جلب مسؤول موقوف على ذمة الملف في حين لم يحضر بقية المتهمين وهم رجال أعمال وطلب محاموهم مزيد التاخير لاحضارهم واعداد وسائل الدفاع ولانتظار الصلح الجزائي مع الدولة وفوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير .



يذكر ان رجل الأعمال خالد القبي ويوسف الميموني تقدموا بمطالب صلح جزائي مع الدولة وقد طلب محاموهم من الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي التاخير لانتظار مأل الصلح...