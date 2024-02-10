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عثمان الجلولي: "التهم الموجهة للصنكي أسودي واهية وقضايا النقابيين ملفقة"

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 14:43 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي إن إيقاف كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي استعراضي معتبرا أن التهم الموجهة إليه واهية ولا تستند إلى حجة قوية يتم بمقتضاها إحالته على القضاء، على حدّ تعبيره.


وشدّد الجلولي، في تصريح لديوان أف أم، على هامش انعقاد اجتماع عام بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، على أن "القضايا المرفوعة ضد النقابيين ملفقة وذلك بهدف بث الرعب في صفوفهم" مشيرا إلى أن "هذا يندرج ضمن موقف السلطة التنفيذية ومسار 25 جويلية في اتجاه التضييق على الاتحاد والنيل من قادته وإطاراته".
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وأعرب عن استغرابه من سرعة إحالة القضايا المرفوعة ضد النقابيين على النيابة العمومية، في حين أن القضايا التي تم رفعها اتحاد الشغل مازالت بين الرفوف ولم يتم البت فيها، حسب قوله.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي بسجن المرناقية على أن يتم الاستماع 1غليه بعد أسبوع رفقة مدير الموارد البشرية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي.


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