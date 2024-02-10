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إيقاف الرئيس السابق لبلدية الكاف

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 10:29 قراءة: 0 د, 10 ث
      
اوقفت الوحدات الامنية بمنطقة الأمن الوطني بالكاف ،رئيس بلدية الكاف السابق وذلك باذن قضائي حيث تعلقت به شبهات فساد مالي واداري خلال فترة ترؤسه للبلدية المذكورة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .


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