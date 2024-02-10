إيقاف الرئيس السابق لبلدية الكاف

اوقفت الوحدات الامنية بمنطقة الأمن الوطني بالكاف ،رئيس بلدية الكاف السابق وذلك باذن قضائي حيث تعلقت به شبهات فساد مالي واداري خلال فترة ترؤسه للبلدية المذكورة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .

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