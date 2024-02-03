القضاء ينبه على رجل أعمال ورئيس سابق لفريق رياضي على الحضور

باشرت اول امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق للملعب التونسي جلال بن عيسى،في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة .



ولم يحضر المتهم وتبين للدائرة انه سبق وان نبه عليه بالحضور لكنه لم يحضر ،وطلب محامية التاخير لاحضاره ،وفوض ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي النظر في التاخير وتمسك بطلباته المدنية المسجلة عليه سابقا وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل .





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وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل الأعمال جلال بن عيسى بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل الحصول على قرض من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.



وقررت دائرة الاتهام ايقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الادارية في حق مسؤول سابق بالبنك العمومي المذكور مع حفظ التهم في حق أحد أقارب جلال بن عيسى وذلك لعدم كفاية الحجة في حقه...

